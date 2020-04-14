Еще 24 стационара в Москве за 10 дней перепрофилируют под пациентов с COVID-19

В столичном депздраве решено в течение десяти дней перепрофилировать 24 городских стационара под пациентов с подозрением на коронавирус, пишет «Медвестник». Половина из них будут ориентированы на оказание экстренной помощи.

По итогу в Москве под пациентов с COVID-19 будут перепрофилированы 21 тысяча коек. На период эпидемии, по заверению депздрава, будут предприняты все меры по предупреждению заноса инфекции в другие отделения больниц.

Пока в московских и подмосковных медучреждениях перенесены все плановые госпитализации. Помимо пациентов с коронавирусом принимаются только те из больных, кому необходима экстренная помощь.

14 апреля в Москве вновь зарегистрирован эпидемиологический прирост в структуре пациентов с COVID-19. За сутки 1 489 новых случаев. отмечается, что почти половина из заболевших (18-45 лет) — граждане в возрасте от 18 до 45 лет.