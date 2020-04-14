Ученые: COVID-19 летает на расстояние в 5,5 метров и живет на обуви

В последнее время мы все узнали о том, как важно соблюдать дистанцию для противодействия заражению коронавирусом. Утверждается, что люди при передвижениях на улице или при походах в магазин должны находиться на расстоянии друг от друга не менее чем на 1,5 м. Новое исследование показало, что этих усилий для профилактики заражения COVID-19 может быть недостаточно.

Эксперты Центров по контролю и профилактике болезней США утверждают, что вирус может путешествовать по воздуху на расстояние до 5,5 м. Более того, следы вируса были обнаружены на подошвах обуви медицинских работников. А значит, люди способны разносить эту болезнь в самые разные места. Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Emerging Infectious Diseases.

Его авторы протестировали воздух и поверхности в больницах города Ухань, где разворачивалась первая вспышка пандемии. Следы коронавируса находили в воздухе на расстоянии до 5,5 м от пациентов. Кроме того, вирус активно распространялся по полу, компьютерным мышкам, урнам и колёсам больничных постелей.