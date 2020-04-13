В Москве и Подмосковье за сутки выявлено 1850 заболевших коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России достигло 18 328, за последние сутки зарегистрировано 2558 заболевших в 62 регионах.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением заболевания, больше всего новых пациентов за сутки традиционно зарегистрировано в Москве (1355) и Подмосковье (495). Затем идут Санкт-Петербург (121), Тверская область (44) и Краснодарский край (41).

В Нижегородской области зарегистрировано 30 новых случаев, в Ростовской области – 26, в Красноярском крае – 25, Башкортостане – 23, Оренбургской области – 20, Рязанской области – 18, Пензенской области – 17.

За весь период пандемии в России зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.