Российские тесты на COVID часто приходится перепроверять из-за низкой чувствительности

Владельцы частных лабораторий отмечают, что из-за низкого качества отечественных тест-систем для выявления коронавируса сбиваются сроки предоставления результатов. Вместо двух дней, заявленных в описании к ним, часто более-менее точный результат удается получить лишь через неделю, пишет «Медвестник». Результаты часто приходится отправлять на перепроверку.

Недостатки тестов, разработанных государственным научным центром «Вектор» подтверждают и в Центре стратегического планирования Минздрава. «Непонятно, то ли это образцы с низкой концентрацией вируса, то ли реально положительные результаты. Другие наборы таких "хвостов" не дают», — говорит директор центра.

Со сложным материалом приходится работать в большинстве случаев. Продукт «Вектора» пока используется в большем проценте российских лабораторий и во всех центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

В лабораториях отрицают возможность ложноотрицательных результатов по причине некачественного сбора биоматериала. При терапии коронавируса забор делается из двух локусов инфекции: носоглотки и ротоглотки.

Алексей Куринной из комитета Госдумы по охране здоровья сетует на российскую тест-систему, отмечая, что из-за неё российское здравоохранение в реальных условиях не может работать с актуальными данными: документально подтвержденная эпидемиологическая картина отстает от реальной на 4-5 дней.