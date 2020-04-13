Одобрены клинические испытания для второй китайской вакцины от COVID-19

В Китае получено предварительное разрешение от властей для клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса, пишут «Новости GMP».

Разработка принадлежит китайскому фармгиганту Sinopharm Group. Исследования пройдут по всем стандартам доказательной медицины с двойным «ослеплением». Часть испытуемых будут получать плацебо, а часть — реальный препарат. Сами анализаторы не будут знать, с какой группой они взаимодействуют.

Отмечается, что это уже вторая вакцина, получившая одобрение на клинические испытания в Китае. До этого к испытаниям новой вакцины на людях приступила в США биотехнологическая компания Moderna.

В России разработкой вакцины занимаются в научном центре «Вектор». Там первый этап клинических испытаний будет проведен на 60 добровольцах.