Кошки могут стать идеальной моделью для тестирования вакцины от коронавируса

Кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, что делает их перспективными объектами для испытания вакцины и лекарства.

Как рассказал сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов, в естественных условиях бездомные кошки могли заразиться заболеваниям от летучих мышей, охотясь на них, пишут «Известия». Далее вирус мог передаваться между особями воздушно-капельным путем.

Впоследствии кошки могли начать заражаться от человека. На это указывает тот факт, что заболевшие питомцы все чаще обнаруживаются у хозяев с выявленным COVID-19. Кроме того, как известно, вирус постоянно мутирует и уже давно преодолел межвидовой барьер, учитывая тот факт, что люди вообще не выступают в роли привычных носителей.

Отмечается, что официально подтвержденных случаев обратной передачи вируса от кошек человеку пока не зарегистрировано.