За сутки выявлено 1667 случаев коронавируса в 49 российских регионах

Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 13 584, больше всего инфицированных за сутки обнаружено в Москве.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по всей стране за последние сутки зафиксировано 1667 случаев инфекции.

В столице за сутки зарегистрировано 1030 новых случаев, в Подмосковье – 152, в Петербурге – 80.

Число смертей за эти 24 часа составило 12 (с начала эпидемии – 106).

Между тем выписаны были 250 пациентов, из них 149 человек в Москве, 31 – в Петербурге. За весь период в России из больниц вышли 1045 человек, у которых ранее было обнаружено заболевание.