Ученые проследили маршруты мутации коронавируса на разных континентах

Ученые из Кембриджа выяснили, что COVID-19 в ходе распространения по планете претерпел не менее трех мутаций.

Выводы экспертов опубликованы на портале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Разные типы вируса исследователи условно обозначили как «А», «B» и «C».

Выяснилось, что изначальный вариант «А», который, предположительно, перешел к человеку от летучих мышей, не был преобладающим в Ухане, хотя и был зафиксирован у ряда пациентов из этого города. Самое широкое распространение этот тип получил на территории Австралии и США.

Ученые считают, что в КНР исходный вирус довольно стремительно преобразовался в тип «В», который и вызвал эпидемию. Он был диагностирован у большинства заболевших в Восточной Азии, однако за пределы региона не вышел.

По Европе же разошлась третья разновидность нового коронавируса – «С», который наблюдался у первых пациентов во Франции, Италии, Швеции и Англии. Исследователи указывают на то, что этот тип полностью отсутствует в выборке вирусных геномов на материковом Китае, однако единичные его случаи отмечены в Сингапуре, Гонконге и Южной Корее.

По мнению экспертов, SARS-CoV-2 продолжит мутировать для того, чтобы преодолевать различия в устойчивости иммунной системы у представителей разных народов. Подобное поведение вируса как раз подтверждается локализацией типа «B» в Восточной Азии, которому понадобилась мутация, чтобы выйти за пределы региона.