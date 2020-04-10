В большей части регионов разрешат работу химчисток

56 из 85 регионов в России к вечеру четверга отменили часть ограничений по самоизоляции или смягчили их, пишет ТАСС.

По-прежнему для граждан предпочтительны меры социального дистанцирования и рекомендовано тщательно соблюдать санитарные правила в условиях эпидемии, но в части городов начнут работать социально важные организации: МФЦ, службы занятости, страховые и нотариальные компании.

В части субъектов РФ сняты ограничения на работу магазинов, занятых продажей стройматериалов и садовой техники. Возобновлена работа химчисток и оптики.

В Архангельской области и Алтайском крае никто не воспрепятствует поездке горожан на дачу, где те смогут продолжить режим самоизоляции.

Обратная реакция в Башкирии, Якутии, Оренбуржье и Липецкой области. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионах вводятся дополнительные карантинные меры. В Омске и Мурманской области вовсе действует запрет на въезд в некоторые населенные пункты, где обнаружены очаги заражения.

В России зарегистрирован 10 131 случай заражения COVID-19. 698 человек выздоровели, 76 — умерли.