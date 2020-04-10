Приглашать на донацию крови предлагаю на конкретное время для избежания очередей

В Госдуме предложили меры для социального дистанцирования доноров на период неблагополучной ситуации по COVID-19, пишет АГН «Москва».

Член комитета по охране здоровья Алексей Куринный предложил организовать службу забора крови таким образом, что донор пребывал на пункт сдачи в конкретно обозначенное время, а не временной промежуток. Это позволит не создавать очереди в медучреждениях.

«Это надо сделать не так, что приходите с 6:00 до 8:00, а конкретно по времени, развести с потоками больных, чтобы не было лишних контактов, и можно было бы сделать достаточно безопасно», — говорит Куринный.

Сам депутат накануне получил сообщение от одной из медорганизаций, где сдает кровь. Медучреждения бьют тревогу: из-за режима самоизоляции заканчиваются ресурсы донорской крови.