Грудное молоко может помочь в лечении коронавируса

Учёные попросили добровольцев предоставить грудное молоко для борьбы с коронавирусом.

Американские исследователи обратились к кормящим матерям для того, чтобы они пожертвовали некоторое количество грудного молока для экспериментов. Ожидается, что это поможет проанализировать его целительную силу. С такой странной просьбой к женщинам Нью-Йорка обратились иммунологи. Они особо подчеркнули, что речь идет только об избытке грудного молока, который иногда вырабатывается у кормящих мам.

Ученые объяснили, что сегодня в Нью-Йорке много кормящих грудью женщин, которые массово инфицируются и готовы пожертвовать молоко для экспериментов. Человеческое молоко насыщенно мощнейшими белками, сражающимися с болезнями. Их называют антителами, и они дают малышам силу противостоять вирусным инфекциям вроде кори и ветрянки. Вот почему врачи просят молодых мам кормить детей грудью до тех пор, пока это возможно.

И вот теперь иммунологи полагают, что защитная сила грудного молока поможет разработать эффективное лечение COVID-19. Пока неясно, способны ли мамы вместе с защитными антителами также передавать детям и вирусы. Ученые говорят, что волноваться по этому поводу не следует. Уже доказано, что это невозможно при атипичной пневмонии и ближневосточном респираторном синдроме, а также гриппе. Теперь тоже самое собираются выяснить и в отношении коронавируса. Авторы эксперимента собираются проанализировать антитела и выяснить, насколько хорошо они функционируют в качестве убийц вирусов. Затем врачи получат возможность отделять от грудного молока его иммунные свойства и вводить их в организм самых тяжелых пациентов.