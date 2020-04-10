9,6% врачей в России против вакцинопрофилактики

41% врачей считают, что Национальный календарь профилактических прививок в России должен быть расширен. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Новости GMP» и профессионального онлайн-сообщества «Врачи РФ». В анкетировании приняли участие 710 респондентов.

Согласно результатам опроса, 90,4% докторов считают прививки эффективным способом профилектики инфекционных заболеваний. 9,6% соответственно против вакцинопрофилактики. 6,3% врачей, у которых есть дети, не делают им прививки. 20% считают, что национальный календарь прививок в РФ избыточен.

55% докторов уверены в относительной безопасности прививок, 37,6% учитывают возможность серьезных побочных эффектов. Из числа терапевтов большая часть медиков сходятся в том, что положительные последствия вакцинации более очевидны, чем негативные побочные эффекты.

50,7% врачей-родителей делают все прививки из Национального календаря своим детям, а 28,9% ищут возможность вакцинировать ребенка и от иных заболеваний, которые не компенсируются за счет ОМС (например, прививка от онкогенных штаммов ВПЧ).

68% медиков отметили, что при приеме пациентов иногда сталкиваются с противниками вакцинации.

Ранее сообщалось, что введение массовой вакцинации от ротавируса в нескольких регионах РФ привело к существенному снижению госпитализаций детей до одного года. Пока в России эта прививка назначается только по показаниям.