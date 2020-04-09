Минздрав призвал больницы заменить кондиционеры естественным проветриванием

В рекомендациях Министерства здравоохранения медицинским организациям говорится о необходимости полного исключения применения кондиционеров комнатного типа из-за увеличения ими угрозы заражения коронавирусом.

«Они [кондиционеры] фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», — говорится в документе.

Также в ведомстве считают, что неэффективным для предотвращения любой инфекции, в том числе коронавируса, является использование любых воздухоочистителей. Это объясняется их недостаточной производительностью.

Минздрав призывает медучреждения отдавать приоритет «постоянному» естественному проветриванию. Там уверены, что это «позволяет достичь резкого снижения концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе помещений и соответственно резко снизить риск распространения инфекций через воздух». Также отмечается возможность механической вентиляции помещения.