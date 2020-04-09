Ученые: китайские ограничения спасли 700 тысяч жителей страны от COVID-19

Жесткие меры контроля в Китае помогли спасти более 700 тысяч человек от заражения, как показало исследование.

Китай предпринял беспрецедентные по своей жесткости меры изоляции граждан, которые на пике коронавирусной эпидемии предотвратили сотни тысяч заражений. Учёные подсчитали передвижения людей из города Ухань после начала вспышки COVID-19, из-за чего случаи этой болезни начали фиксироваться каждый день всё в новых городах Китая. Именно тогда власти и начали вводить жесткие ограничения по передвижению внутри страны.

В течение первых 50 дней карантина эти меры сдержали распространение вируса в другие города на несколько дней, предотвратив тем самым до 700 000 заражений по стране. Авторы исследования полагают, что этот опыт будут полезным для других государств, которые все еще находятся на ранних стадиях коронавирусной эпидемии.

Число зараженных в Китае к 19 февраля или на 50-й день начала эпидемии составляло около 30 000. Если бы Ухань не был закрыт на въезд и выезд, то это привело бы к появлению сотен тысяч новых пациентов за пределами города и провинции Хубэй. А значит, жесткие меры сработали и успешно разорвали цепочку передачи инфекций, что должно послужить примером для других странам.