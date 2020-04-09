Героями борьбы с COVID-19 станут роботы

Роботы могут стать настоящими героями в войне против коронавирусной эпидемии.

Долгое время общество воспринимало роботов негативно. Считалось, что они крадут рабочие места у человека. И вот теперь нынешняя эпидемия может стать новым этапом принятия пользы роботов современным обществом. В эпицентре эпидемии — городе Ухане — роботы приносили продукты питания, осуществляли замеры температуры, просто общались с пациентами. Они давали им полезную информацию, развлекали людей, даже позволяли им практиковать физические нагрузки, как рассказал один из создателей этих машин.

Целый госпиталь почти полностью обслуживался роботами. Именно они в будущем будут привлекаться в качестве главных участников борьбы против инфекционных болезней, представляющих огромную угрозу для медиков. Уже некоторое время пациенты в различных госпиталях Таиланда, Израиля и других стран имеют дело с роботами, управляемыми врачами. Некоторые из них обучены настолько хорошо, что даже оценивают работу легких пациентов по мере их дыхания.

В Alexandra Hospital Сингапура применяют роботов, разносящих лекарства и пищу пациентам с COVID-19 и тем, у кого только подозревают эту инфекцию. Управлять механизмами могут и врачи, и квалифицированные медсёстры с помощью специальной компьютерной системы. Роботы минимизируют вероятность передачи инфекции от пациента к медикам.