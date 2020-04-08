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Трудинспекция упредила больницу в Ивановской области за отправку врачей в отпуск

Здоровье и дом - Здоровье
20:12, 08 апреля 2020

Отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники Шуйской городской больницы, о которых ранее писал Sobesednik.ru, получили ответ от Федеральной службы по труду и занятости и Государственной инспекции труда в Ивановской области.

Напомним, после введения первой «нерабочей недели», медиков из стоматологической клиники при Шуйской горбольницы не отправили на нерабочую неделю с сохранением заработной платы, как указывал президент Путин, но заставили написать заявления на двухнедельный отпуск. Кого-то в счет имеющихся отпускных дней, а кого-то без сохранения заработной платы.

Тех, кто отказывался подписывать документ, стращали переводом в инфекционное отделение для забора мазков у граждан с подозрением на COVID-19.

«Побуждение работника к написанию заявлений о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, о предоставлении (перенесении) оплачиваемого отпуска в период действия Указов является нарушением статей ТК РФ», — пишет в ответе медработникам Трудовая инспекция.

Также в ведомстве сообщают, что в адрес Шуйской больницы направлено предостережение о недопустимости подобных нарушений. Однако, большая часть работников уже были вынуждены подписать заявления.

В ивановском депздраве ранее настаивали, что приостановлена на «нерабочую неделю» должна быть только работа стоматологических кабинетов, но не самих врачей. Но в профсоюзе медработников «Действие» поясняли, что отправка в отпуск или перевод на другие здравоохранительные объекты тоже не являются законными в этом случае.

Рубрика: Здоровье

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