Контроль за продажей лекарств от редких болезней подкосит филантропов

Правительство поручило корпорации «Росхимзащита» (входит в госкомпанию «Ростех») осуществлять контроль за реализацией медиздаелий и препаратов для лечения редких заболеваний, пишет АСИ.

Так, согласно уже вступившим в силу ограничениям, розничным продавцам запретили увеличивать отпускную цену защитных масок более чем на 10 копеек. А оптовые торговцы смогут увеличивать отпускную цену лишь на 10%.

Юристка фонда «Правмир» Ольга Грицай видит в этом положительную тенденцию, поскольку сегодня на некоторых точках одноразовую маску могут продавать за 78 рублей и более. Но представители фармбизнеса в разговоре с «Ведомостями» сетуют, что с такими мизерными наценками аптекам придется работать себе в убыток.

К тому же, некоторые фонды рискуют тем, что не смогут закупать оптом маски напрямую от поставщиков (оптовые закупки масок теперь допустимы только тем организациям, которые имеют фарм-лицензию). Некоторые из филантропов отмечают, что при закупке средств индивидуальной защиты для врачей можно в таком случае закупать строительные маски, отпуск которых не регулируется «Росхимзащитой».

Благотворительные организации, занятые помощью пациентам с редкими заболеваниями, отмечают, что новые ограничения «очень запутанные».

Согласно постановлению, федеральный оператор должен определить региональных операторов, которые будут ответственны за обеспечение орфанных пациентов препаратами. Но этот оператор должен обладать лицензией на осуществление фармацевтической деятельности, чем на владеют многие пациентские организации, оказывающие помощь.

«Федеральный оператор не успевает обеспечивать регионы этими препаратами. Мы получаем много жалоб на горячую линию – люди не получают препараты, которые им нужны», — жалуется Ольга Грицай.