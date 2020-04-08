Для успешной сдачи экзаменов надо слушать классику

Музыка Шопена и Бетховена помогает студентам лучше сдавать экзамены, как показало исследование.

Американские ученые пришли к выводу о том, что если студентам нужно сосредоточиться на выполнении домашнего задания и подготовке к экзаменам, для этого следует включать классическую музыку, а вовсе не попсу. Прослушивающие классические композиции студенты показывали более высокие результаты на экзаменах.

В исследовании приняли участие 50 молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет, которые изучали экономику. Всем им в течение онлайн-лекции включали различные музыкальные композиции продолжительностью в 15 минут. Среди них были произведения Бетховена, включая «Лунную сонату», «Времена года» Вивальди и «Ноктюрн до диез» Шопена. Половина добровольцев повторно прослушивала те же самые композиции ночью во время сна, а вторая половина спала без всяких посторонних звуков.

Выяснилось, что студенты из первой группы на 18% лучше справлялись с компьютерным экзаменом на следующий день. Прослушивание классической музыки активизирует процесс таргетной реактивации памяти, который стимулирует мозг лучше консолидировать воспоминания. Это и помогает демонстрировать высокую успеваемость.