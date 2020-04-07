Вирусолог на совещании с Путиным объяснил, можно ли сократить "нерабочий месяц"

Глава подведомственного Роспотребнадзору противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным пояснил, что результаты самоизоляции появятся примерно через неделю.

«Несмотря на то, что продолжается рост заболеваемости, но результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю», — приводит его слова «Интерфакс». Он также отметил, что предотвращение социальных контактов является самой главной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, обсуждать вопрос сокращения «нерабочего месяца» можно будет также не раньше, чем через неделю. «Тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости», — пояснил он, обращаясь к Владимиру Путину.

Отметим, что во время своего выступления по федеральному телевидению глава государства подчеркивал, что период самоизоляции может быть изменен в сторону сокращения.