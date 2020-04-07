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Глава Минздрава Новой Зеландии раскаялся в поездке на пляж во время карантина

Здоровье и дом - Здоровье
10:03, 07 апреля 2020

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн понизила в ранге кабинета министров главу здравоохранительной системы страны Дэвида Кларка, а также лишила его должности помощника министра финансов, передает «Интерфакс».

Дэвид Кларк сам сообщил главе правительства о своем проступке в первый день локдауна (карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране). В тот день министр здравоохранения вместе со своей семьей отправился на пляж. Кларк попросил у премьер-министра об увольнении по собственному желанию в связи с этим нарушением.

«Эта поездка была явным нарушением принципов локдауна - оставаться дома и не ездить на большие расстояния, чтобы добраться до мест отдыха», — признался министр. 

Но премьер не стала увольнять Дэвида Кларка. «При нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет - это наша коллективная борьба против COVID-19», — заявила Джасинда Ардерн.

Сейчас в Новой Зеландии зарегистрировано 1 160 случаев заражения, один человек умер.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки семь человек, зараженных коронавирусом, нарушили режим карантина и вышли на улицу.

Рубрика: Здоровье

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