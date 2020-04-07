Беременные не передают коронавирус своим детям

Беременные женщины не передают коронавирусную инфекцию новорожденным, как показало исследование.

Новое исследование, опубликованное в Аmerican Journal of Obstetrics & Gynecology, показывает, что подавляющее большинство беременных женщин с коронавирусом не сталкивается с более тяжёлым течением своей болезни, чем их ровесницы, не ожидающие детей. Это первая приятная новость для будущих мам. Вторая заключается в том, что коронавирусная инфекция не передается от матери к плоду. Споры по этому вопросу велись уже очень давно, но для получения окончательного вывода не доставало необходимого количества наблюдаемых.

За счёт распространения эпидемии в разных странах мира данное количество всё-таки набралось. Сообщается, что авторы исследования тщательно наблюдали за 43 беременными, у которых коронавирус выявили с 13 марта по 27 марта. Все они проживали в Нью-Йорке.

Из общего количества у 37 женщин коронавирусная инфекция протекала в умеренной форме, либо совсем без симптомов, что коррелируется с данным по населению в целом. Четыре женщины столкнулись с более тяжёлой разновидностью в течение болезни, а у двух она достигла критической стадии. Ранее другие ученые доказали, что женщины с атипичной пневмонией и гриппом, ожидающие ребенка, сталкиваются с более тяжёлым развитием этой болезни. В случае с коронавирусом подобное не подтверждено.