697 из 1154 нововыявленных случаев Covid-19 в РФ обнаружены у москвичей

Очередной прирост заболевших коронавирусом побил предыдущие показатели по численности, превысив тысячный порог. За минувшие сутки в России зарегистрировано 1154 новых случая заражений коронавирусной инфекцией, передает оперштаб.

Наибольшее число заразившихся как и прежде в Москве — 697 случаев. Коронавирус проник почти во все регионы России, кроме четырех субъектов. Почти вровень шли в минувшие сутки Подмосковье и Санкт-Петербург — 67 и 69 случаев. 11 пациентов с Covid-19 за последние 24 часа умерли в России.

Общее число заболевших по России — 7 497 человек.

Ранее сообщалось, что в отношении семи москвичей, проходящих лечение от коронавируса дома, возбуждены дела за нарушение карантинного режима.