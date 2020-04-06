В центре внимания
Бернара Батталова / фото в статье: автора
"В списках не значусь". Россия "потеряла" журналиста Sobesednik.ru в Австралии
Грабового могила исправит: после тюрьмы экстрасенс остался верен "ремеслу"
Татьяна Голикова – "Королева бюджета", она же "мадам Арбидол"

Новости дня

06 апреля, понедельник

[13:31]Источники СМИ назвали новые даты парада Победы и голосования по поправкам
[13:14]В Хакасии COVID-19 обнаруживают у вернувшихся из Москвы
[12:42]"Кого надо, буду сажать в подвал": Кадыров поощрит избивших жителя силовиков
[12:25]Стрелявший в пятерых соседей рязанец был судим за изображение свастики
[12:16]Мишустин заявил, что губернаторы справляются, но призвал их не закрывать границы
[11:42]У трех священников в Москве выявили коронавирус, ещё у двух есть симптомы
[11:08]Каждый житель Сингапура получит от государства по $1,1 тысячи
[11:04]591 из 954 новых случаев COVID-19 в России приходятся на столицу
[10:43]Наиболее пострадавшие от карантина общепит, туризм и торговля просят субсидий
[10:01]Над входом в томскую больницу рухнула часть стены. Здание не считают аварийным
[08:55]ICQ New, 50 тыс. каждому и свет в конце туннеля. Главное к утру 6 апреля. Кратко
[07:54]Роспотребнадзор предлагает за деньги тестировать всех желающих на дому

05 апреля, воскресенье

[16:53]Московские школьники продолжают учиться, несмотря на объявленные каникулы
[16:13]Купите, а не попрошайничайте позорно: В сети ответили просящему планшеты Беглову
[16:00]Дом в Орехово-Зуеве, где при взрыве погибли трое, хотят полностью восстановить
[15:33]Госдума проверит публикации ряда СМИ о борьбе с коронавирусом на фейки
[15:20]Военкоматы борются с COVID-19 при помощи перевода сотрудников на удаленку
[14:42]Множество британцев вышли в парки и на пикники, несмотря на рекомендации властей
[14:14]Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова этапировали в СИЗО "Кресты"
[13:53]На стрелявшего по охотникам и полицейским жителя Тульской области заведи дело
[13:07]У депутата Мосгордумы коронавирус. Об этом ему сказали через неделю после теста
[12:35]Москва и МО разрешили работу массажных и косметических салонов с медлицензией
[11:57]Число выявленных случаев коронавируса в столице составило за сутки 536
[11:39]В Новой Москве при пожаре у строящегося для больных COVID-19 центра погиб человек
[11:32]Министр призвал бизнес пытаться продолжить работу, а не "впадать в психоз"
[11:22]Бывшего директора петербургского "Метростроя" отправили под стражу до 9 мая
[11:10]Проценты за время кредитных каникул надо будет оплатить потом, пояснили в ЦБ
[10:10]На Урале возбуждено дело после пожара, унесшего жизни троих детей
[10:06]Расстрел пятерых рязанцев и возрастные риски карантина. Главное за ночь. Кратко
[09:45]Вирусолог считает, что до лета темпы распространения коронавируса не снизятся

04 апреля, суббота

[18:54]Пойманного второй раз нарушителя карантина в Оренбурге арестовали
[16:27]Режим изоляции может усугубить проявления аутизма
[15:28]Популяция голубей может сократиться из-за отсутствия подкорма во время карантина
[14:48]Взрыв в подмосковном Орехово-Зуево: четверо пострадали, один умер
[14:01]Константина Котова перевели в московское СИЗО "Капотня"
[13:33]В Москве из-за карантина осложнена госпитализация с наркотической зависимостью
[12:46]В подъезде жилого дома в центре Москвы задержали сову
[12:19]Вагоны МЦД обрабатывают холодным паром трижды в день
[11:30]Коронавирус за сутки в РФ: 582 заражения, 52 выздороведения
[10:50]Ивановский депздрав не объяснил отправку врачей Шуи в отпуск

Global Look Press
Рецепты к Пасхе от Андрея Бова
Фото: Global Look Press
Рецепт: Горячий итальянский хлеб
Global Look Press
Месяц взаперти с детьми и тещей: как выжить, советует психолог Анетта Орлова
Фото: Global Look Press
Без паники! Как не поддаться истерии и грамотно подготовиться к эпидемии
Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Фото в статье: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу
предоставлено пресс-службой проекта
Моаи с острова Пасхи и египетский Сфинкс: топ-10 таинственных памятников мира
Книжный гид по России: 18 романов, переносящих нас в разные регионы страны
Фото: Global Look Press
Краснодарский человек-паук и тульские свадьбы: что обсуждали в Сети на неделе
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля

Роспотребнадзор предлагает за деньги тестировать всех желающих на дому

Здоровье и дом - Здоровье
07:54, 06 апреля 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора будет проводить экспресс-тесты на коронавирус на дому для всех желающих, без предписания врача, говорится на сайте ведомства. Услуга будет платной.

Как сообщает Роспотребнадзор, этот тест не может дать ложноположительный или ложноотрицательный результат, а его результаты будут приходить на электронную почту. Забор мазка будет проводиться «почти бесконтактным» способом: врач будет приезжать в дом к человеку, выдавать набор и объяснять, как нужно брать образец, а затем забирать его.

«Своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции», — поясняют на сайте Роспотребнадзора, уточняя, что тестирование будет проводиться на коммерческой основе, а не бесплатно.

На настоящий момент такое тестирование доступно лишь в Москве и Московской области.

Теги: #Москва #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:
Global Look Press

Здоровье

591 из 954 новых случаев COVID-19 в России приходятся на столицу

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Здоровье

Роспотребнадзор предлагает за деньги тестировать всех желающих на дому

Читать далее >

Нет изображения

Здоровье

Число выявленных случаев коронавируса в столице составило за сутки 536

Читать далее >

Политика
Путин назначил губернаторов ответственными за эпидемию. Двое уже ушли в отставку
"Мишустин может объявить ЧС": политолог предрек России полицейский режим
Юрист: Карантинные меры Собянина незаконны без объявления ЧС и ЧП
В Беларуси заявили о картельном сговоре среди российских нефтяных компаний
Общество
COVID и немножко нервно: итоги недели одним предложением
Николай Стариков назвал фильм о пленных российских социологах "новым подходом"
Наталья Синдеева: Я вдруг осознала, что наш человеческий мир обязан врачам
Генпрокуратура на карантине закупилась средством от импотенции
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иные скажут: а что такого? Мне скрывать нечего! Мол, зато родное государство меня, быть может, быстрее защитит от мошенников. Однако не стоит забывать, что подобные игры с государством, особенно с нашим, – это игра в одни ворота

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Статистика констатирует: на фоне вот этого всего подскочили продажи отнюдь не гречки с туалетной бумагой. На это ведутся только отдельные паникеры. А настоящие вдумчивые выживальщики скупают презервативы

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Сталинизмом Россия тоже переболела, и вирус умер, а страна жива; но антитела не выработались, и диктатура тут по-прежнему возможна. Как привычный вывих. Хотя форма заболевания была очень тяжелой, с массой жертв

Культура и ТВ
Планы на онлайн-выходные: квест по советским комедиям и йога на дому
"Убийства по открыткам": любовь к искусству и триеровский "Джек" на минималках
Звезда сериала "Кухня" Никита Тарасов: Кондитер Луи ходит за мной тенью
Иосиф Пригожин, Emin и Денис Клявер призвали россиян остаться дома
Шоу-бизнес
Бородина вмазала Собчак, открывшей тайну про измену мужа ведущей "Дома-2"
Марина Федункив: После того, что я читаю на карантине, мне в церковь надо!
"Мы два раненых человека". Ольга Бузова намекнула, что они с Давой поженились
Дочь Заворотнюк рассказала, как болезнь матери перевернула ее жизнь

Здоровье
Лечение спиртным и безопасность в семье: доктор Мясников – о карантинных мифах
Ученые: база данных помогла Тайваню одолеть коронавирус
Пациенты с COVID-19 могут безопасно принимать нурофен
Как поддерживать себя в форме на карантине: простой комплекс упражнений с фитнес-лентами
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Состояние на колесах: у кого в РФ автомобили ценой в 100 годовых доходов
Депутат назвал дату старта обжалования штрафов ГИБДД на госуслугах
Недвижимость
Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента
Фото в статье: Global Look Press
Михаил Веллер: Для празднования Дня Победы сегодня нет оснований
Global Look Press
World of РПЦ: Невзоров придумал онлайн-игру про церковь
Global Look Press
Основатель Superjob.ru: 30 млн человек потеряют работу к концу апреля
Фото: Global Look Press
Подмосковье закупило 30 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса
Фото предоставлены Михаилом Щелкановым
Вирусолог Щелканов: Через 2-3 недели COVID-19 в России может пойти на спад

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда
Фото: instagram
Мари Ворожи:
На зарплату официантки я жила припеваючи
Фото: Depositphotos
Профессор Игорь Гундаров:
Эпидемия паники в обществе опасней, чем COVID-19
Global Look Press
Валентина Мельникова:
Какой идиот подсунул Путину указ о весеннем призыве?!
Леонид Слуцкий // Global Look Press
Мария Арбатова:
Назначение Слуцкого в МГУ – позор Садовничего
Леонид Рошаль // Фото: Global Look Press
Леонид Рошаль – Дмитрию Быкову:
Если бежать от коронавируса, то в провинцию
Александр Серов // Фото: скриншот с прямой трансляции телеканала "Россия 1"
"Проверил себя и восемь человек обслуги": Серов узнал результат теста на вирус
Янина Бугрова // Фото: Instagram
"Умоляю, помогите": врачи бросили звезду сериалов с COVID-19 дома без лекарств
Фото в статье: Instagram
Отец Жанны Фриске жестко высказался о новом шоу Дмитрия Шепелева
Лев Лещенко и Владимир Винокур / фото: скриншот с Youtube
Винокур сообщил о выписке Лещенко: Анализы хорошие, к Лёве уже пустили жену
Фото: автора
"В тяжелом состоянии": Гоген Солнцев мучается из-за коронавируса
Фото: Global Look Press
Череповецкий фонарь стал умнее некоторых
Фото в материале: соцсети
Российский программист со СМА уехал в Штаты и передумал пересаживать голову
Global Look Press
Челлендж за Little Big и борьба с коронавирусом: что обсуждали в Сети на неделе
Фото: Global Look Press
Навка без коньков и одиночество Шнура: что происходило в Сети в последнее время
Фото: Depositphotos
Новости без вируса: лающая овечка, спасение леопарда и свидания на карантине
Свежий номер
^