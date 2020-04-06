Роспотребнадзор предлагает за деньги тестировать всех желающих на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора будет проводить экспресс-тесты на коронавирус на дому для всех желающих, без предписания врача, говорится на сайте ведомства. Услуга будет платной.

Как сообщает Роспотребнадзор, этот тест не может дать ложноположительный или ложноотрицательный результат, а его результаты будут приходить на электронную почту. Забор мазка будет проводиться «почти бесконтактным» способом: врач будет приезжать в дом к человеку, выдавать набор и объяснять, как нужно брать образец, а затем забирать его.

«Своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции», — поясняют на сайте Роспотребнадзора, уточняя, что тестирование будет проводиться на коммерческой основе, а не бесплатно.

На настоящий момент такое тестирование доступно лишь в Москве и Московской области.