Число выявленных случаев коронавируса в столице составило за сутки 536

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 536 и достигло 3893.

Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3893 человек», – указывается в сообщении.

Накануне, 4 апреля, было известно о 3357 подтвержденных случаях инфицирования COVID-19 в столице.

Отмечается, что в настоящий момент выявляются лица, которые контактировали с заболевшими, в том числе по месту работы.

Число заболевших во всей России превысило 5,2 тысячи.