В Москве из-за карантина осложнена госпитализация с наркотической зависимостью

Москвичи, потерявшие свои документы, и жители столицы без местной прописки не смогут госпитализироваться в случае наркотической передозировки, пишет «Медиазона».

В издании поясняют, что ранее в столице пациентов с тяжелыми зависимостями от веществ направляли в больницы Московского научно-практического центра наркологии (МНПЦ) и в клинику Национального научного центра наркологии (ННЦ). Дилемма в том, что пациентов без московской регистрации мог принимать только ННЦ, который теперь закрыт на карантин.

Получить услуги детоксикации наркопотребители могут только на платной основе в МНПЦ, но общественники отмечают, что речь идет о такой группе пациентов, которые не располагают средствами для лечения.

Фонд Рыльков, занимающийся продвижением гуманной наркополитики в России, уже подал жалобу в московский депздрав по одному из кейсов. Юрист организации настаивает, что отказ от госпитализации пациентам с наркозависимостью вредит здоровью человека и вынуждает его нарушать Уголовный кодекс.

Также общественники отмечают, что особо уязвимые категории наркопотребителей в условиях карантина теряют свои основные источники дохода. Речь идет о тех, кто занимается проституцией или ворует в магазинах.