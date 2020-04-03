В частных клиниках пациентопоток упал на 20-50%

Национальная ассоциация негосударственных медорганизаций (НАНМО) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой признать частную медицину отраслью, пострадавшей от пандемии.

Руководители частных медорганизаций в разговоре с Vademecum подтверждают, что пациентопоток у них снизился на 20-50%. Наиболее резко упал поток в стоматологии, пластической хирургии и косметологии. В Центре лучевой терапии «ОнкоСтоп» в последние недели число очных обращений упало на 85%.

«[Нас ожидает] месяц "выходных" с сохранением заработной платы. Если в среднем по отрасли на фонд оплаты труда приходится 40–45% выручки, а она у вас на столько же сократилась, то вся выручка пойдет на зарплаты и налоги. Но есть еще аренда и кредиты, по которым пока нет никаких послаблений», — объясняет гендиректор Национальной медицинской сети Илья Тупицын.

В связи с рядом кризисных обстоятельств сообщество коммерческих медучреждений просят снизить налоговую ставку до 1% для организаций и до 15% снизить размер социальных взносов. Также в списке НАНМО предлагается расширить перечень использования средств ОМС негосударственными клиниками и передать объемы ОМС перепрофилированных медучреждений, отданных под лечение пациентов с COVID-19, коммерческим негосударственным медучреждениям.