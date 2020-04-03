Трое нарушителей самоизоляции с COVID-19 в Москве оштрафованы на четыре тысячи

Три пациента, зараженные коронавирусом и подписавшие согласие о лечении на дому, нарушили режим самоизоляции в Москве.

Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что у нарушителей была легкая форма заболевания, пациенты не должны были выходить на улицу и подписали соответствующий документ. «Они взяли на себя обязательства находиться дома, не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу», – рассказал Данчиков. Чиновник уточнил, что в отношении нарушителей составлены протоколы, они оштрафованы на четыре тысячи рублей.

Режим самоизоляции в столице ввели 30 марта. Выходить из дома можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, для поездки на работу в случае необходимости, похода в ближайший магазин или аптеку и прогулки с домашним животным либо выноса мусора.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы на этой неделе проявили сознательность и по большей части оставались дома, поэтому разрабатывать систему электронных пропусков, о возможности введения которой сообщалось ранее, необходимости нет.