Некурящие пацинеты с ХОБЛ чаще заболевают раком легких

Некурящим людям с ХОБЛ грозит повышенный риск рака легких, как показало исследование.

Ученые выяснили, что хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) связана с увеличением риска рака легких у людей, которые никогда не курили. К такому выводу пришли эксперты Sungkyunkwan University в Южной Корее, опубликовавшие свои данные в журнале Thorax. Они показывают, что риск рака легких у некурящих пациентов с ХОБЛ такой же, как у курящих пациентов без хронической болезни лёгких.

ХОБЛ это общий термин для респираторных расстройств, сужающих дыхательные пути и сокращающих объём лёгких. К ним относятся бронхиты и эмфиземы. Курение является основным фактором риска ХОБЛ, и это вредная привычка сама по себе увеличивает опасность рака легких. Но до 39% жертв ХОБЛ никогда не курили, и до последнего времени не было ясно, насколько этой категории пациентов угрожают опухоли легких.

Ответ на этот вопрос и был получен в ходе исследования с участием 338 548 корейских мужчин и женщин в возрасте от 40 до 84 лет, на момент начала наблюдений не имевших рака легких. За их здоровьем следили 7 лет, получая информацию от лечащих врачей. За этот период 1 834 человека столкнулись с раком легких. У 290 людей имелся ХОБЛ, но у 1 544 не имелся. Оказалось, что среди бывших и действующих курильщиков, не имевшие ХОБЛ почти в два раза чаще сталкивались с раком легких, а лица с ХОБЛ в 6 раз чаще.