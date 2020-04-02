Выздоровление после COVID-19 занимает 25 дней

Для восстановления после COVID-19 может потребоваться 25 дней, как установили ученые.

Новое исследование позволило получить более полную информацию по смертности, потребностям при госпитализациях и другим данным, связанным с COVID-19 — болезнью, которая вызывается коронавирусной инфекцией. Ученые продолжают анализировать всё более значительные объемы информации. И вот теперь на основе данных из материкового Китая, а также других горячих точек распространения пандемии, было установлено, что среднестатистическому пациенту с коронавирусом требуется 25 дней для полного выздоровления от момента появления симптомов.

Этот показатель является средним, он может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от каждого человека, его возраста, времени постановки диагноза, выбранных средств лечения и уже имеющихся осложнений. Исследование также рассчитало среднюю продолжительность в 18 дней от начала симптомов до смерти у самых тяжелых пациентов. Как и ожидалось, максимально высокий риск смерти у лиц старше 80, а минимальный у детей до 10 лет. В наиболее уязвимой возрастной группе смертность составляет 13,4%.

Хотя эта цифра кажется пугающей, следует напомнить, что любая болезнь в возрасте после 80 лет грозит смертностью на уровне 30% просто из-за преклонного возраста и сопутствующих недугов. Так что в этом вопросе коронавирус можно назвать даже щадящим. Установлено, что госпитализация при COVID-19 требуется 11,8% людей после 60, 16,6% людей после 70, и 18,4% людей старше 80. Уровень смертности в целом составляет 0,66%, как пишет Lancet.