На Алтае не нашли потенциального пациента с COVID и обследовали его тёзку

В городе Заринске Алтайского края из-за путаницы в медицинских документах анализ на заражение коронавирусной инфекцией взяли у человека, чьи имя и фамилия совпадают с данными мужчины, который ранее вернулся из заграничного путешествия. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на сообщения родственников обследованного, местный Минздрав и сообщество Barnaul22.

По словам супруги мужчины, который сдал анализы, их семья не выезжала никуда дальше Барнаула. По фамилии они искали Сергея Анатольевича, а ее мужа зовут Сергей Борисович. Медики извинились, уехали, но после вернулись и настояли на обследовании, поскольку не нашли реального пациента.

«Взяли они пробу. Все бы ничего. Но в связи со сложившейся ситуацией и агрессией против инфицированных теперь все шишки, боюсь, полетят в нас. Весь двор видел в полной экипировке медсестру и нас с ней выходящих», — рассказывает женщина.

В России действительно отмечаются случаи дискриминации в отношении лиц, зараженных коронавирусной инфекцией или находящихся на карантине из-за контакта с заразившимися. О случаях травли в Барнауле и Хабаровске писали «Газета.ru» и «Радио Свобода». Соотечественники желают людям смерти, если не в больнице, то за ее пределами.

Также в семье из Заринска задаются вопросом, — был ли найден тот самый однофамилец Сергей, который ранее действительно вернулся из-за рубежа.

В краевом Минздраве извинились и объяснили, что в описанном случае странным оказалось то, что совпали не только фамилия и имя, но и адрес. Информация о реальном предполагаемом носителе COVID-19 не уточняется.

Всего под контролем у алтайских Минздрава и Роспотребнадзора находятся 3 135 человек, из которых 20 — иностранцы.