Эксперты советуют продумать рацион, прежде чем идти за продуктами

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как правильно приобретать продукты в условиях распространения коронавируса.

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что не следует закупаться впрок, поскольку магазины работают в обычном режиме, в то время как в запасах круп, к примеру, могут завестись насекомые.

Подходить к составлению ежедневного меню в период самоизоляции нужно «рационально», отмечают эксперты. Перед походом в магазин нужно уточнить, какие продукты уже есть дома, и составить список с учетом рекомендуемых суточных норм потребления. «Следует помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний, например, сахарного диабета второго типа», – говорится в сообщении.

Во время покупок рекомендуется протирать ручку тележки или корзинки влажной салфеткой, а руки держать в перчатках. Прежде всего нужно брать долгохранящиеся продукты, скоропортящиеся следует класть в тележку в последнюю очередь. Не стоит забывать о сроках годности, проверять информацию на упаковке и читать состав продукта.

При дистанционной покупке необходимо мыть руки перед тем, как открыть пакет, также проверять срок годности продукта и целостность упаковки товара. Быстро портящиеся продукты должны привозить в сумке-холодильнике или термопакете. «Если это требование при доставке не выполнено, вы можете отказаться от покупки, так как при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов», – подчеркивают в Роспотребнадзоре.