Здравоохранение РЖД поделится с Москвой койками для пациентов с COVID-19

Дорожная клиническая больница имени Семашко в Москве выделила 240 дополнительных мест для пациентов с подозрением на коронавирус, пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «РЖД-Медицина».

Отмечается, что еще 400 дополнительных коек в здравоохранительной структуре РЖД будет выделено с 3 апреля. Предполагается, что пациенты с COVID-19 разместятся в медучреждении на территории Волоколамского шоссе.

Все названные стационары располагают необходимым диагностическим и лечебным оборудованием для терапии осложненных респираторных инфекций.