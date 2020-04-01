Врачей, работающих с COVID-19 будут еженедельно тестировать и изолируют

Роспотребнадзор подготовил новые правила по тестированию врачей, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом, пишет Vademecum.

Теперь все медики, занятые в лечении людей с диагностированным COVID-19, будут тестироваться еженедельно, а при появлении симптомов респираторного заболевания — немедленно.

Также обязательному ПЦР-тестированию подлежат пациенты в возрасте старше 65 лет и сотрудники и жители закрытых учреждений вроде ФСИН, домов-интернатов и кадетских школ.

Ранее врачей, работавших с пациентами, зараженными COVID-19, тестировали с разной частотой в зависимости от графика работы и близости контакта с больными.

В Федеральном медико-биологическом агентстве тем временем рассматривают вопрос изоляции медиков, занятых в обслуживании койкомест с коронавирусными пациентами в условиях больниц, гостиниц и иных объектов расселения.

Напомним, ранее диагноз COVID-19 был установлен главному врачу больницы №40 в Коммунарке Денису Проценко.