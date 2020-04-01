В Астраханской области медики старше 65 лет до конца недели останутся дома

Астраханскому отделению профсоюза медработников «Действие» удалось добиться перевода на самоизоляцию врачей старше 65 лет.

«Как минимум в трех лечебных учреждениях были изданы приказы, согласно которым медработники, входящие в особую группу риска в силу возраста, освобождаются от работы», — говорит координатор организации Ксения Литвинова.

Еще 27 марта профсоюз выступил с обращением к губернатору местному Министерству образования с просьбой принять карантинные меры в отношении медиков, имеющих хронические заболевания и тех, кто старше 65 лет.

«В ряде регионов принимают такие решения. Важно, наверное, этих опытных специалистов пока оградить от работы, чтобы сохранить их здоровье и жизнь», — пояснил сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал в разговоре с Sobesednik.ru.

Также по с мертвой точки сдвинулся вопрос, касающийся того, что медики в области не могут добраться до места работы из-за транспортных ограничений. По словам депутата Госдумы Леонида Огуль, сейчас рашается вопрос об организации специальных городских маршрутов общественного транспорта или организации перевозок за счет собственного транспорта медучреждений. Также будет решен вопрос с медиками, которые живут в городе, но работают в районах. Возможно, им будет предоставлено временное жилье по месту работы.