Транспортировать туристов до места самоизоляции должны без риска для окружающих

Тест на коронавирус будут делать лишь тем гражданам из числа прибывших из зарубежья, кто имеет симптомы ОРВИ. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Также в документе прописано, что граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, пишет «Интерфакс». Эта норма касается и общественного транспорта, не считая легкового такси.

Для каждого из прибывших из других государств предусмотрено нахождение в режиме самоизоляции. В регионах обязанность на соблюдение этого правила возложена на губернаторов.

Если в Москве и области заграничные путешественники обязаны уйти на домашний режим самоизоляции, то в регионах все будут поступать на самоизоляцию в медучреждения.

Транспортировка прибывших из иностранных государств граждан до места самоизоляции должна проводиться без риска для окружающих заразиться COVID-19.