Пациенты с COVID-19 могут безопасно принимать нурофен

Нурофен может не приносить такого вреда пациентам с коронавирусной инфекцией, как это ранее утверждалось.

Нет убедительных доказательств опасности использования противовоспалительных лекарств вроде нурофена для пациентов с COVID-19. Таковы результаты нового исследования, оценившего итоги предыдущих научных работ, связанных с другими штаммами коронавирусов, а также и небольшое число исследований по нынешней пандемии. Среди учёных, проводивших метаанализ, были эксперты Королевского колледжа Лондона.

Они установили, что другие разновидности лекарств вроде блокаторов TNF и ингибиторов JAK безопасны для использования. Метаанализ оценил 89 исследований, включая работы по изучению таких штаммов коронавируса, как ближневосточный респираторный синдром и атипичная пневмония. Ученых интересовало, есть ли какие-то препараты, которые нужно избегать определенным пациентам с COVID-19.

У некоторых больных, включая пациентов с раком, осуществляется курс иммуносупрессивных препаратов для снижения иммунной реакции, либо иммуномодуляторов для её усиления. Если эти пациенты заболевают COVID-19, врачам необходимо знать, какие лекарства следует немедленно перестать применять. Теперь доказано, что нурофен и некоторые другие препараты удалять из лечебного протокола не следует.