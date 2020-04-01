Искусственный интеллект отлично распознает рак кожи

Инструмент для смартфона на основе искусственного интеллекта лучше диагностирует рак кожи.

Ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную аккуратно классифицировать расстройства кожи, определяя злокачественные новообразования и даже предлагая первичные средства лечения. Её можно интегрировать со смартфонами, чтобы сделать мощным и доступным диагностическим инструментом для практикующих врачей. Результаты исследования публикует Journal of Integrative Dermatology.

Авторы подчеркивают, что диагностическая точность в работе дерматологов, равно как и у любых других людей может быть существенно повышена за счет использования этой системы. Исследователи Сеульского национального университета в Южной Корее подчеркивают, что кожные расстройства распространены, но визит к дерматологу для того, чтобы понять, доброкачественное или злокачественное новообразование возникло на коже, во многих частях нашей планеты затруднен.

Системы искусственного интеллекта в последние годы интенсивно развиваются в медицине. В деле решения специфических проблем вроде диагностики рака и определение злокачественной меланомы искусственный интеллект демонстрирует великолепные результаты по сравнению даже с очень опытными дерматологами. Ученые испытали эту систему в условиях, близких к реальным. При этом с помощью данного инструмента можно определять и другие расстройства кожи, включая воспалительные и инфекционные.