Доставку рецептурных препаратов разрешили на время эпидемии

В Госдуме прошли второе и третье чтения по законопроекту, позволяющему продавать лекарства через интернет, пишут «Новости GMP». Документ получил одобрение со стороны депутатов.

Дистанционная продажа станет доступной как для всех нерецептурных препаратов, так и для части тех, что отпускаются без рецепта. Из числа последних исключаются сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества, а также средства с содержанием этилового спирта свыше 25%.

Однако уточняется, что лекарства, отпускаемые по рецепту, будут доступны для доставки только в условиях эпидемии и ЧС.

Осуществлять доставку медпрепаратов смогут только организации, получившие разрешение Росздравнадзора и имеющие лицензию для осуществления фармацевтической деятельности.

«Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.