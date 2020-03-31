Треть врачей уверены, что россияне займутся самолечением из-за роста цен

Только 2% медиков считаю, что в результате девальвации рубля потребители российского фармрынка снизят потребление неэффективных препаратов (иммуностимуляторы, пробиотики, витамины и т.д.). Об этом пишут «GMP Новости» со ссылкой на результаты опроса 506 врачей на сайте «Доктор на работе».

Также лишь 5% специалистов сомневаются, что новый экономический кризис как-то повлияет на показатели сбыта лекарственных средств, хотя в прошлый масштабный кризис рынок пошатнулся в сторону дешевых аналогов по многим лечебным препаратам. Сейчас 23% врачей полагают, что этот сценарий повторится.

37% докторов уверены, что россияне займутся самолечением, в том числе «народной медициной». 29% предполагают, что сократится число выписок лекарств врачами.

Отмечается, что особенно режим экономии ждут столичные медики (38%), хотя в остальных регионах в ожидании кризиса фармотрасли находятся только 26% респондентов.