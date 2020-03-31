Стволовые клетки эффективно лечат коронавирусную инфекцию

Терапия стволовыми клетками показала эффективность при лечении коронавирусной инфекции.

Врачи из Китая назначали пациентам с COVID-19 терапию мезенхимальными стволовыми клетками. Это дало высокую эффективность лечения, как рассказали ученые из Университета Северного Техаса в США. Китайский подход позволил эффективно укрепить иммунную систему заражённых.

Американские ученые подчеркивают, что сегодня множество людей пытаются найти ответы на вопросы о том, как лечить COVID-19. Предварительные результаты исследования китайского метода кажутся многообещающими, и необходимо подтвердить его в ходе других экспериментов с еще большим количеством участников. Врачи из Китая проводили внутривенные вливания человеческих мезенхимальных стволовых клеток. Подход оказался безопасным и эффективным при лечении коронавирусной пневмонии.

Особенно важно то, что он сработал среди пожилых пациентов, столкнувшихся с тяжелой пневмонией. В этой возрастной группе смертность может достигать 8%. В целом через эту методику прошли 7 тяжёлых больных в одном из медицинских центров Пекина, еще трое получали инъекции плацебо. Все семеро успешно вылечились и были выписаны из больницы в течение 14 дней. Среди получавших плацебо один пациент скончался, один находился в критическом состоянии, а у третьего развился острый респираторный дистресс-синдром.