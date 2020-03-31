Бариатрические операции помогут не допустить диабет

Проведение бариатрической хирургической операции перед началом диабета приводит к более заметной потере лишнего веса.

Пациенты с ожирением могут потерять больше веса, если они пройдут через бариатрические операции перед началом диабета. Таковы результаты исследования, которое может привести к улучшению состояния многих сотен тысяч людей. Результаты этого исследования публикует научный журнал Journal of the Endocrine Society. Его авторы доказали, что хирургические операции приводят к ремиссиям ожирения и диабета у пациентов, страдающих от обоих расстройств.

Впрочем, всё ещё остаётся неустановленным, кто именно получит максимальные преимущества от операций, и каково возможное влияние диабета на успех бариатрических процедур. Исследователи предполагают, что проведение подобных операций до наступления диабета приводит к большему исчезновению объемов лишнего веса в результате операции. Можно предположить также, что бариатрические операции способны вообще предотвратить наступление диабета.

Эти выводы авторы исследования сделали на основе изучения информации по 714 пациентам из Мичигана. Часть проходила через бариатрические операции до наступления диабета, часть не ложилась под скальпель хирурга. Через 5 лет после этих операций ученые оценили вес пациентов и их состояние здоровья. Все они страдали от ожирения до начала эксперимента.