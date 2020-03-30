После пересадки почек симптомы анемии смягчаются

Пересадка почки связано с улучшением состояния у пациентов с хронической почечной недостаточностью и анемией.

Анемия встречается практически повсеместно у пациентов, нуждающихся в трансплантации почек, поскольку жертвы хронических почечных болезней сталкиваются с нарушением выработки эритропоэтина. Пересадки почек влекут за собой многочисленные осложнения, некоторые из которых связаны с поведением показателей гемоглобина. Исследователи определили поведение и распространенность анемии в первый год после трансплантации почки.

Они обнаружили, что средний уровень гемоглобина до пересадки почек обычно ниже у тех пациентов, кто страдает от хронической болезни почек. Но после пересадки уровень гемоглобина вырастает. Результаты исследований опубликованы в журнале Journal Transplantation Proceedings. Это было наблюдательное исследование с участием 649 человек, у которых определяли уровень гемоглобина до и после пересадки в течение года.

Из общего количества пациентов 73% имели анемию, при которой уровень гемоглобина снижается до отметки ниже 12 г на декалитр. Это значит, что средние показатели гемоглобина в этой категории были на уровне 10,69 г на декалитр. Было установлено, что в течение года после пересадки средние показатели гемоглобина выросли до 14,45 г на декалитр. При этом общее количество пациентов с анемией через год после пересадки уменьшилось до 12,9%.