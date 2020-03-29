У пациента с положительным тестом на COVID-19 в ЛНР нормальная температура тела

Министр здравоохранения Луганской области на Востоке Украины Наталья Пащенко подтвердила первый случай заражения коронавирусом на территории региона.

COVID-19 обнаружен у человека, который до этого вернулся из зарубежья. Он находился на самоизоляции, поэтому медики рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в целом по области будет оставаться в норме. Члены семьи, с которыми человек пребывал в изоляции, уже осмотрены докторами.

Уточняется, что положительный результат теста на коронавирус — предварительный. «Но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз», — цитирует Пащенко «Интерфакс».

Течение заболевание у мужчины проходит без осложнений. Сейчас у него нормальная температура тела и вирус не представляет для него опасности.