64% аппаратов ИВЛ приходится на людей моложе 60, 40% – моложе 40

В московском Оперштабе рассказали, что доля людей моложе 40 лет среди всех, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), составляет 40%.

При этом 64% случаев использования аппаратов ИВЛ приходится на людей моложе 60 лет.

Инфографика Sobesednik.ru по данным Оперштаба Москвы

По данным ведомства, чаще всего, в 46% случаев заболевают люди в возрасте от 35 до 64 лет. Затем следует возрастная группа от 18 до 34 лет — почти 34%. Лишь 15% подхвативших коронавирус старше 65 лет.

В Оперштабе отметили, что доля выявления COVID-19 у детей минимальна — 5,5%. Это объясняется тем, что они чаще всего переносят болезнь в легкой форме, и даже бессимптомно, однако являются распространителями инфекции.

В связи с этим власти призвали москвичей не допускать, чтобы дети проводили время на улице.