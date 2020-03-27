Два десятка нарушителей карантина в Петербурге отправили в пансионат "Заря"

МВД и Роспотребнадзор провели в Петербурге двухдневные рейды для установления случаев нарушения режима самоизоляции.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, в ходе рейдов 25 и 26 марта выявлены 22 человека, нарушивших карантин после возвращения из-за рубежа. Двадцать из них направлены под медицинское наблюдение в пансионат «Заря» в Курортном районе Петербурга, еще двое с признаками ОРВИ помещены в инфекционную больницу имени Боткина.

В ведомстве отметили, что патрули, выявляющие нарушителей режима самоизоляции, работают в городе круглосуточно.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вернувшиеся из-за границы обязаны сообщить о своем прибытии на горячую линию 112, а также в поликлинику по месту жительства и пройти 14-дневную изоляцию в домашних условиях либо в специальных пунктах обсервации.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова между тем рассказала, какие меры предпринимаются по отношению к больным, не соблюдающим условия домашнего лечения в столице.

«Нашелся один самый умный, который позавчера подписал информированное согласие, который болеет в легкой форме, молодой, сильный человек. Ну и вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно, скорая в сопровождении милиции доставила его в хорошую, но не лучшую инфекционную больницу города Москвы», – сообщила Ракова в эфире телеканала «Россия-1». По словам вице-мэра, в столице на дому лечатся 100 зараженных коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Накануне, 26 марта, МВД отчиталось о привлечении к ответственности более 500 человек, нарушивших условия карантина в России.