Число зараженных в России перевалило за тысячу: у 1036 подтвержден коронавирус

В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 1036, говорится в сообщении оперативного штаба.

Из 196 подтвержденных случаев 157 приходится на Москву, 12 больных обнаружено в Крыму, а восемь — в Московской области.

Ранее количество инфицированных по официальным данным составляло 840 человек. При этом в РФ пока зарегистрировано всего лишь три случая смерти от COVID-19, все погибшие были пожилыми людьми.

Всего в мире зафиксировано 537 042 случая, при этом почти половина из них приходится на Европу: 250 592 человек заразились коронавирусом. Погибли от болезни в мире 24 110 людей.