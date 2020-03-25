Стало понятно, как реагируют на антибиотики пары бактерий

Ученые исследовали возможное влияние микробиома на реакцию человеческого организма на антибиотики.

Реакция пациента на антибиотики может зависеть от других разновидностей бактерий в его микробиоме. К такому выводу пришли ученые из Барселоны. Необходимая концентрация антибиотиков для уничтожения специфических разновидности бактерий давно изучена наукой и проанализирована. Однако инфекции часто негативно воздействуют более чем на одну разновидность бактерий, а кроме того, наш организм содержит большое количество полезных бактерий в своей микробиоте, вместе с которыми сосуществуют и патогены. Именно поэтому испанские ученые и хотели выяснить, как сообщество различных видов бактерий совместно реагирует на антибиотики.

Результаты исследования опубликованы журналом Science Advance. Они показали, как именно бактерии B. subtilis и E. coli реагируют на антибиотик ампициллин. Сама по себе кишечная палочка (E. coli) чувствительна к этому антибиотику, и при определенных концентрациях лекарства она не может расти. Но B. subtilis имеет толерантность к этому антибиотику и продолжает рост. Совместно эти бактерии реагировали на антибактериальную терапию не так, как поодиночке.

Этот их коллективный ответ удивил учёных, поскольку он изменял количество лекарств, доступных для каждого штамма бактерий при наличии другого штамма. Ампициллин снижал активность определенных белков, которые нужны E. coli для производства стенок клеток. Это не давало им расти. B. subtilis выдерживала антибиотики и даже сокращала их количество в окружающей среде. Именно это шло на пользу E. coli при их совместном сосуществовании, ведь уровень ампициллина в окружающей среде снижался, и его уже было недостаточно для уничтожения кишечной палочки.