Пациенты в возрасте 73 и 88 лет скончались в Москве от пневмонии при COVID-19

Столичный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что в Москве от коронавирусной инфекции скончались двое пожилых пациентов, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что одному из скончавшихся было 73 года, другому — 88 лет. Кроме COVID-19 с осложненной пневмонией у пациентов имелись сопутстсвующие инфекции.

В оперштабе напомниают о важности сохранения режима самоизоляции для людей пожилого возраста, которые составляют основную группу риска по летальности от «уханьской» инфекции.

Всего в России на 25 марта зарегистрировано 658 случаев заболевания новым типом коронавируса.