Ученые: лекарства против коронавируса быстро не появятся

Лекарства и вакцины от коронавируса появятся только через много месяцев, предупреждают эксперты.

Многочисленные врачи, пациенты и исследователи пытаются отыскать средства терапии, которые могли бы задержать пандемию коронавируса. Общее количество случаев болезни перевалило за 400 000, и это только те, у кого инфекцию выявили лабораторным путем. Их реальное число может быть в сотни или тысячи раз больше, как полагают исследователи.

Однако появление по-настоящему эффективного лекарства или вакцины от коронавируса может состояться только через много месяцев. К примеру, именно тогда будут известны результаты испытаний лекарств от малярии вроде хлорохина и гидроксихлорохина, в отношении которых имеются определенные надежды.

Некоторые эксперты полагают, что противомалярийные средства будут эффективны в отношении коронавируса только в том случае, если их использовать на ранней стадии. Именно об этом говорят результаты предварительных наблюдений. Другие исследования показывают, что критическим больным очень помогают масштабные вливания витамина C либо переливания плазмы крови от уже поправившихся пациентов. В этой плазме содержатся антитела, которые начинают сражаться с вирусом.