Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию

Приехавшую в начале марта из Италии женщину в Москве задержали полицейские. Гражданка нарушила режим самоизоляции, отправившись на процедуру маникюра в один из столичных салонов, пишет ТАСС.

Клиентка сама рассказала сотрудникам салона, что нарушила режим, потому что тест на коронавирус показал отрицательный результат, но персонал решил перебдеть и вызвал полицию. Вместе с силовиками на место прибыла бригада медиков, которые повторно провели тестирование и подтвердили отрицательный результат.

На 24 марта в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, из них 57 за последние сутки. 22 человека уже выздоровели.